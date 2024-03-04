اللحوم والمخبوزات الصناعية تسبب مخاطر في سن الشيخوخة

كشف الدكتورة أوكسانا ميخاليفا، بأنه يجب تناول اللحوم الحمراء والجبن في سن الشيخوخة باعتدال، ومن الأفضل استبعاد المخبوزات الصناعية تمامًا.

وقالت أخصائية الغدد الصماء والتغذية ميخاليفا، إن بعض الأطعمة الشعبية يمكن أن تكون خطيرة في سن الشيخوخة إذا تم تناولها بشكل منتظم، مشددة على أن فن طهي اللحوم يصبح ضارًا بشكل خاص في هذا العصر - فالشغف بمنتجات اللحوم المصنعة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بخطر الإصابة بالسرطان.

وفقًا للمنظمة الدولية لأبحاث السرطان، يتم تصنيف فن طهي اللحوم على أنه مادة مسرطنة من الدرجة الأولى ويجعل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء مرتفعًا بشكل خاص، ومن الممكن أيضًا الإصابة بسرطان المعدة والجهاز التناسلي والمثانة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على الكثير من الدهون والكوليسترول والملح - وهي مكونات تؤدي إلى الإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم الشرياني، خاصة في سن الشيخوخة.

كما نصحت الطبيبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بتناول اللحوم الحمراء الدهنية بحذر، لأن الاستهلاك غير المنضبط يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفي السنوات الأكبر من العمر، لا ينبغي استهلاك هذا المنتج أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، كما يقول ميخاليفا.

وأضافت الطبيبة أنه في سن الشيخوخة يجب عليك أيضًا تناول الجبن باعتدال - بما لا يزيد عن 30 جرامًا يوميًا، وعلى الرغم من أن الجبن مصدر جيد للكالسيوم، إلا أن استهلاك الكثير منه يعني دخول الكثير من الملح إلى جسمك، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن قابلية الإصابة بتصلب الشرايين وضعف الكلى.

ويجب على كبار السن تجنب المخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والحلويات الصناعية، أنها تحتوي على العديد من الكربوهيدرات البسيطة، والتي تساعد في تطور السمنة ومرض السكري من النوع 2.

وقالت إن الحلوى والشوكولاتة والمخبوزات الصناعية تثير زيادة الوزن ومرض السكري وأمراض الكبد الدهنية لدى كبار السن، لذا يجب أن تكون هذه المنتجات بكميات محدودة للغاية.