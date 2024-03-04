



تنظر جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى،غدًا الثلاثاء ، محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمد مع سبق الإصرار ببندقية خرطوش، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لاستكمال النظر في القضية.

غدًا .. محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمد بالقناطر الخيرية



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠١٣/٧٧٢١ /جام المركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، باتهام "محمد س ف" ٤٧ سنة مقيم قرنفيل - مركز القناطر الخيرية القليوبية، و"جمعة ن ج" ٢٦ سنة ومقيم برشوم بمركز طوخ، لأنهما في يوم ۲۰۲۲/۸/۲ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "حسن ع م " عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بينا النية وعقدًا العزم وأعدا العدة لذلك العرض سلاحًا ناريًا وأداه ( بندقية خرطوش - قطعة حديدية )، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت أحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداء المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهي أنهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "حسن ع م " بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق

واستطرد أمر الإحالة أنه أحارًا وأحرزًا سلاحًا تاريًا مششخنًا « بندقية آلية » مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، حازًا وأحرزًا ذخائر « ۲۳ طلقات » مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق، حازًا وأحرزًا سلاحًا أبيض وأداه بدون ترخيص ) سنجه، كماشه ( بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.