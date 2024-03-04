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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

غدًا .. محاكمة سائق بتهمة قتل شخص دهسًا في القناطر الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر  محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى ، غدًا الثلاثاء  ،  محاكمة سائق بتهمة قتل شخص، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لاستكمال النظر في القضية.

غدًا  .. محاكمة سائق بتهمة قتل شخص دهسًا في القناطر الخيرية 

  تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٢٠٦١ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد أ إ" ٢٥ سنة - سائق - مقيم صفط راشين، مركز ببا، بني سويف، لأنه في يوم ٣٠/ ٨ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمد بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام ل ا"'بأن إصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة إنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد: ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.


 

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