عاجل
شكري يستقبل القائم بأعمال وزير خارجية الصومال غدًا
الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الأوكراني: لم نتلق 16 مليار يورو من مؤتمرات المانحين في عام 2022

رئيس وزراء أوكرانيا
رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال

صرح رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أن كييف لم تحصل على 16 مليار يورو من مؤتمرين للمانحين عقدا في بولندا عام 2022، وكانت معظم هذه الأموال مخصصة للاجئين الأوكرانيين داخل البلاد وفي الاتحاد الأوروبي ومولدوفا.

وصرح شميهال لوكالة "فرانس بريس"، أن "أوكرانيا لم تتلق أي من هذه المساعدات، وأن الأموال جمعتها بولندا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لدعم أوكرانيا".

وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، صباح يوم الإثنين 26 فبراير/ شباط الفائت، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تدرس إمكانية إرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا على أساس اتفاقيات ثنائية.

وأضاف فيكو للصحفيين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في باريس، أنه "بالنسبة لي، اجتماع اليوم هو تأكيد على فشل استراتيجية الغرب في أوكرانيا، لكنني أريد أن أكون مستعدا بشكل إيجابي وبناء، على الرغم من أن المواضيع التي تحدثنا عنها تقشعر لها الأبدان".

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري وفني وغيره إلى نظام كييف، ساعية من خلال تلك الإجراءات إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية، رغم تأكيد موسكو المتكرر، بأن العمليات في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

وسبق أن وجهت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة، وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لكييف ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

 

 

مواد متعلقة

أوكرانيا فشلت في الاستعداد لصد الهجوم الروسي على أفدييفكا

وزير خارجية تونس يترأس وفد بلاده في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي

أردوغان: على العالم الإسلامي أن يقف صفا واحدا لمنع هذه الهمجية الإسرائيلية في غزة

العراق وتركيا يبحثان ملفات الأمن والمياه وضبط الحدود بين البلدين

العليا الأمريكية ترفض حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية

إيطاليا: سنعمل على الترويج لمبادرة إنسانية جديدة لمساعدة سكان غزة

الأسهم الأمريكية تنخفض مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية

أردوغان: تركيا ستحل قضية الحدود مع العراق بشكل دائم في الصيف المقبل
الجريدة الورقية