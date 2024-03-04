الهلال الأحمر الكويتي يوجه 6 شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن

وجهت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاثنين ست شاحنات بحمولة 109 أطنان من المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن عبر الأراضي السعودية، ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء هناك.

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون إن الجمعية تهدف إلى مساعدة الأسر اليمنية النازحة بمناسبة شهر رمضان الفضيل، مؤكدا أهمية مساعدة الأشقاء في اليمن وتلمس حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، مضيفا أن المساعدات تأتي ضمن سلسلة الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان في اليمن وغيره من الدول، موضحا أن توقيت الشحنة وحجمها يعكس حرص الجمعية على تخفيف المعاناة الحياتية للشعب اليمني الشقيق في الشهر الفضيل.

وذكر أن الجمعية تعمل أيضا على الشراء من السوق المحلي اليمني لتقديم السلات الغذائية، وذلك للتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة لاسيما النازحين منهم في المحافظات اليمنية، مبينا أن القافلة جزء من المساعدات المقدمة من الكويت حكومة وشعبا للشعب اليمني، مؤكدا أن الجمعية تنفذ حملات إغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية وتنفيذ المشروعات التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وذكر أن الدفعة من المساعدات الإنسانية ستتم بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على أن يتم توزيعها في عدد من المحافظات اليمنية، موضحا أن الجمعية مولت العديد من المشروعات الإغاثية في اليمن منھا المراكز الصحية ودعم المستشفيات وتوفير المواد الغذائية والصحية ومواد الطاقة، وتبني عدد من الأيتام من الناحية التعليمية ودعم الأشقاء اليمنيين في ارخبيل سقطرى من خلال استخدام الطاقة الشمسية لإنارة قرية دابا كراجا في الارخبيل.

وأشار العون إلى أن مساعدة اليمن تتطلب مساندة كبيرة من جمعيات الهلال الأحمر الخليجية والعربية، مؤكدا أهمية تفاعل وتجاوب المنظمات الدولية مع الأشقاء في اليمن لاسيما النازحين منهم.