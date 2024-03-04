عبد المحسن سلامة: الصحافة مهنة أساسية لن يكون لها بديل

وجه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الشكر لنقيب الصحفيين العرب على الفكرة الخاصة بمؤتمر الصحافة العام والدعوة لـ المشاركة في ظل الحاجة إلى الحوار حول مستقبل الصحافة ومشكلاتها.

وقال سلامة في كلمته خلال الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، إن الصحافة مهنة أساسية وليس لها بديل ولن يكون لها ولو بعد ألف عام، والأحداث في غزة خير دليل، في ظل مهمة نقل الأحداث وتحليلها بشكل فني محترف بعيدا عن صحافة المواطن والسوشيال ميديا.

وشدد: لا بد من حل إشكاليات الصحافة واهم دولة تكنولوجية في العام اليابان لا يزال عندها صحافة ورقية بما يعني أن هناك فرصة لحل المشكلات التي تواجه المهنة في مصر.

ولفت أن الحديث عن انتهاء المهنة أو حتى الصحافة الورقية غير قائم على دلائل حقيقة وهناك تجارب دولية تثبت ذلك، ومنها الجارديان التي تحولت إلى إلكتروني ثم رجعت ورقية

وأشار: الصحف حتى 2011 كان لديها مصدرين للدخل هما الإعلانات والتوزيع، والان المشهد تغير وأصبح هناك تطورا في مصادر الدخل، ولدي تجربة لذلك في الأهرام.



بدأ منذ قليل الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والقيادات الصحفية.