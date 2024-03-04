المصري " 2005" يهزم بورتو السويس ويواصل تصدره لجدول ترتيب بطولة الجمهورية " ب "

فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة الكابتن وائل الجبالي، على ضيفه فريق بورتو السويس بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الجمهورية " ب " لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة شمال سيناء مكون من محمد عزيز ومحمد مصطفى وأحمد سلامة.

بتلك النتيجة يواصل المصري صدارته لترتيب المسابقة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة في انتظار باقي نتائج الجولة.

انتهى الشوط للمباراة بتقدم المصري بهدفين لهدف ، حيث استهل صالح فريد أهداف المباراة بهدف مبكر في الدقيقة الثانية ، قبل أن يحرز فريق بورتو هدف التعادل في الدقيقة الثالثة عشر ، ليشعر المصري بالخطر وينجح عبد الوهاب نادر في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والعشرين.

وفي الشوك الثاني يضيف حسين عبد الستار الهدف الثالث لأبناء بورسعيد في الدقيقة الثالثة ، قبل أن يختتم أحمد بركات أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والعشرين لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدف.

مثل المصري في المباراة : سيف شوقي لحراسة المرمى ، زياد تامر ، مهند صلاح الدين ، عبد الوهاب نادر ، أحمد صلاح لخط الظهر ، أحمد رامي ، معاذ صلاح الدين ، أحمد بركات لخط الوسط ، أحمد أبو الفتح شرف ، صالح فريد ، حسين عبد الستار لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمود أشرف ، بالإضافة لرباعي فريق " 2008" نبيل وائل وسيف الجبالي وسيف رفعت ومحمد الجراحي.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من : ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا ، ك. ابراهيم صبح مدربًا لحراس المرمى ، ك. محمد عجيزة محللا للأداء ، ، ك. وليد طه أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، ك. علي الشحات إداريًا ،ك. محسن عثمان مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من : ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى ، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين ، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا.