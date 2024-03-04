عاصفة انتقادات تطول بايدن بسبب مواقفة المتخاذلة مع غزة

تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة للرئيس جو بايدن بشأن طريقة تعامل إدارته مع الحرب في غزة.



وأشار استطلاع لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن 60 بالمئة من الأميركيين لا يتفقون مع طريقة بايدن في التعامل مع الحرب، هذا فضلا عن دعوات للامتناع عن التصويت لصالحه في الانتخابات التمهيدية وحتى في الانتخابات العامة.

أمر يثير قلق الديمقراطيين وحملة بايدن الانتخابية وربما يحتم عليهم التحرك بشكل أسرع وأكثر حسما.

قال جون زغبي، مؤسس شركة زغبي للأبحاث واستطلاعات الرأي، خلال مقابلته مع برنامج "أميركا اليوم" على "سكاي نيوز عربية"، إن أحد الأسباب التي أدت إلى تراجع شعبية جو بايدن هو تبنيه نهج الجيل السابق في دعمه اللا مشروط لإسرائيل.

لم يدرك جو بايدن في هذه الإدارة أن العديد من الفئات الهامة التي باستطاعتها دعم الديمقراطيين هم الشباب والنساء وأفراد الأقليات العرقية.

الشباب الأميركي هم شباب تتحكم فيهم وسائل التواصل والهواتف الجوالة ومتصلون بباقي دول العالم ويرون أن إسرائيل منخرطة ومنغمسة في إبادة جماعية.

على بايدن كسب الشباب الأميركي باختلافهم ليضمن فوزه في الانتخابات.إذا أراد بايدن الفوز، يجب عليه أن يستخدم سلطاته بشكل فعال ويضغط بشكل جدي على نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة والعمل نحو تحقيق دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل.ما حدث في ولاية ميشيغن وتصويت عدد كبير بغير ملتزم دليل على وجود أطراف تعارض السياسة الترقيعية التي يتبعها جو بايدن.على بايدن التصريح علنا وأمام الجميع رفضه للممارسات الإسرائيلية من إبادة جماعية.

استطلاع لـ"وول ستريت جورنال":

60 % من الناخبين لا يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع حرب غزة.معارضو سياسيات بايدن بغزة زادوا بنسبة 8% .