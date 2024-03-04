"مياه الأقصر" تستعرض خطة التداول الآمن للصرف الصحي

ترأس اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماع سلامة ومأمونية المياه، بحضور كل من رؤساء قطاع التخطيط، وقطاع المعامل وضبط الجودة، وقطاع الجودة ومدير عام الصرف الصناعي ومدير عام المعامل، ومدير عام العلاقات العامة والتوعية، ومن الجهات الخارجية والمؤسسات بالمحافظة، مسئول جهاز شئون البيئة، مسئول إدارة شئون البيئة، مسئول إدارة هندسة الرى، مسئول صحة البيئة، مسئول حماية النيل.

وجاء الاجتماع بهدف التنسيق والتعاون بين المؤسسات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من مياه الشرب والصرف الصحي.

و فى كلمته رحب رئيس الشركة بالحضور، وأكد عى أهمية معالجة مياه الصرف الصحي حيث تعد من أهم وسائل طرق حماية البيئة المائية والارضية من التلوث اذا توفرت المعالجة العلمية الصحيحة لهذة المياه وإعادة تدويرها بأمان، وأكد على أهمية خطط سلامة ومأمونية المياه وما تمثله من منهج إدارة المخاطر كون تلك الخطط توفر الوسيلة الأكثر فاعلية لضمان سلامة إمدادات مياه الشرب حيث تهدف من خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر نحو الوصول لأعلى جودة ممكنة وتحقيق الهدف العام الذي تسعى الشركة لتحقيقه وهو استمرارية تقديم كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وتم عرض أهمية خطة التداول الأمن للصرف الصحي بداية من المصدر (المستهلك) وحتي إعادتة الإستخدام (السيب النهائي – الحماة)، لتجنب انتشار الامراض من مياه الصرف الصحي والحد من تعرض ( العاملين – البيئة المحيطة) للامراض من خلال توفير بيئة نظيفة للعيش فيها بأمان.



كما تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بمأمونية مياه الشرب والصرف الصحي وكما تم عرض الموقف التنفيذي لخطط المأمونية بشركة مياه الشرب بالاقصر.