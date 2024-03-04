إسرائيل ترد على هجمات حزب الله وتستهدف منزلًا في بلدة العديسة.. صور

قالت مصادر لبنانية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة العديسة.

وأضافت المصادر، أن هناك معلومات عن وقوع شهداء وإصابات في الغارة التي استهدفت منزل في بلدة العديسة وفرق الرسالة للانقاذ تعمل على رفع الركام.

على جانب آخر، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تنفيذ 6 عمليات حتى الآن، استهدافت فيها عدة مواقع تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأحبطت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:15 من عصر ‌‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎4:10‎ من ‌‎عصر ‌‎يوم الاثنين 04-03-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏‏

وتابع: استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:20) من بعد ظهر‌‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏الأجهزة التجسسية في ‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كما ‎استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (1:30) من صباح‎ ‎يوم الاثنين 04-03-2024 ‏ثكنة ‏زرعيت ومحيطها بأسلحة المدفعية.