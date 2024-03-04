زيادة 1490 جنيهًا في سعر متر شقق جنة بمدينة 6 أكتوبر بالطرح التكميلي

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة في هئية المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس الأحد، 240 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة بمدينة السادس من أكتوبر، في مرحلة تكميلية للمتقدمين على المرحلة الثامنة، السابق طرحها في 15 يناير 2023، ولم يستردوا مبلغ جدية الحجز.

ويشار إلى أن الطرح التكميلي للمتقدمين من العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 15-1-2023، وحتى 16/2/2023، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وذلك بدلا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online).

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع جنة، بين 100 و150 م2، وذلك بنظام القرعة العلنية اليدوية من خلال بنك التعمير والإسكان.

آخر موعد لحجز شقق جنة بمدينة 6 أكتوبر

نوهت وزارة الإسكان، أن آخر موعد لحجز وحدات مشروع جنة بمدينة السادس من أكتوبر، هو 21 مارس الجاري.

شروط حجز شقق جنة بمدينة 6 اكتوبر

وأوضحت الوزارة، أن هناك عددًا من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم على حجز الوحدات السكنية، والتي جاءت كالتالي:

يشترط في المتقدم ألا يقل عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

أن تكون له أهلية التصرف والتعاقد.

لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

يشترط ألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.

أنظمة سداد شقق جنة بمدينة 6 أكتوبر