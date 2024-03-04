الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تستولي على طائرتي دارون وتفجر 4 دبابات إسرائيلية

طائرة تم الاستيلاء
طائرة تم الاستيلاء عليها

قالت كتائب القسام، إنه مقاتليها استولوا على طائرتي "درون" صهيونيتين كانتا في مهمة استخباراتية للعدو، في منطقة المعسكر غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت القسام في بيان لها: بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الأمل غرب مدينة خانيونس، أكد مجاهدونا تفجير واستهداف 4 دبابات صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" إضافة إلى استهداف قوة صهيونية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح كما قاموا بقنص جنديين من مسافة صفر ما أدى لمقتلهم مباشرة.

طائرة تم الاستيلاء عليها
طائرة تم الاستيلاء عليها
طائرة تم الاستيلاء عليها

 

 

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