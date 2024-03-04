3 منتجات مضادة للسرطان تقلل خطر الوفاة بنسبة 30%

يمكن أن يتعرض طول عمرك للخطر بسبب مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان، ولكن لحسن الحظ، يمكن أن توفر بعض الأطعمة الحماية، وفقًا لأحد الخبراء.



هناك ما هو أكثر في الطعام من مجرد مظهره وطعمه في الواقع، قد يكون المظهر الغذائي لبعض الأطعمة قويًا جدًا لدرجة أنه يمكن أن يمنع التهديدات الخطيرة لطول العمر، مثل السرطان، ويشاركنا أحد خبراء التغذية ثلاثة أطعمة يمكن أن تجعل ذلك يحدث بكل سرور.

في حين أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإطالة العمر، فإن الأكل الصحي هو الأساس لحياة طويلة وصحية، وشارك خبير التغذية إيجور ستركوف ثلاثة منتجات تتميز حقًا عن الآخرين.

الكاكاو

يحتوي الكاكاو الخام على مادة البوليفينول، وهي مضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح الحمض النووي، كما أن المشروب غني أيضًا بالثيوبرومين القلوي، الذي يساعد على تقليل الالتهاب وقد يحميك من أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري.

الشاي الأخضر

إذا كنت لا تشعر بالرغبة في استبدال كوب الشاي اليومي ببديله الأخضر، ويحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تسمى الكاتيكين، والتي تقلل الالتهاب وتعزز إصلاح الحمض النووي، ويحتوي الشاي الأخضر على EGCG، وهو أقوى أنواع الكاتشين، والذي يحسن أيضًا مزاجك ويحرق الدهون ويحسن صحة العين.

وعلاوة على ذلك، وفقا للخبير، حتى كوب واحد من الشاي الأخضر يمكن أن يحدث فرقا.

القهوة الخضراء

على الرغم من أن هذا الخيار قد يبدو غريبًا، إلا أن حبوب القهوة الخضراء هي ببساطة حبوب قهوة غير محمصة.

حبوب البن خضراء بشكل طبيعي، ولكن أثناء عملية التحميص تتحول إلى اللون البني، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات النشطة دوائيا التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان والالتهابات، ولكن عملية التحميص تعطل بعض هذه الخصائص.

وأضاف الخبير أنه يجب تناول ثلاثة أكواب من هذا المشروب يوميا، دون أن تتجاوز 400 ملغ من الكافيين.