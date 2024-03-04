الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

بدء جولة مفاوضات للتهدئة بغزة لليوم الثاني بالقاهرة بين مصر وقطر وحماس وأمريكا

هدنة غزة
هدنة غزة

بدأت جولة مفاوضات التهدئة في قطاع غزة لليوم الثاني بالقاهرة بين الأطراف مصر وقطر وحماس والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

txt

بلينكن يدعو لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة لتخفيف حدة الوضع الإنساني

الإعلام العبري مستجدات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

وفي سياق متصل، كشف الإعلام العبري صباح اليوم الإثنين، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس عالقة.

 

 

وأشارت الصحيفة 12 العبرية  إلى أن الولايات المتحدة تتحرك من أجل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى حيز التنفيذ حتى قبل شهر رمضان.

ووفقًا تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، من المتوقع أن يناقش الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع  نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المفاوضات حول اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن المتوقع أن يبحث جانتس مع هاريس أيضا "اليوم التالي" وخطط إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب.
وتحدثت هاريس الليلة الماضية وتناولت هذه القضايا المطروحة،  وقالت "نظرا لحجم المعاناة الكبير في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل وهو ما هو مطروح حاليا على الطاولة".
وأضافت أن "هذا سيسمح بالإفراج عن المختطفين ويؤدي إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وسيسمح لنا وقف إطلاق النار بضمان أمن إسرائيل واحترام حق الفلسطينيين في الكرامة والحرية وتقرير المصير".

 

مواد متعلقة

بلينكن يدعو لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة لتخفيف حدة الوضع الإنساني

مسؤول أممي: الحرب على غزة ولدت امتدادات خطيرة إلى البلدان المجاورة

مندوب موريتانيا بالجامعة العربية: إسرائيل تمارس أبش مجازر القتل والتجويع ضد أهالي غزة دون اي رادع
الجريدة الورقية