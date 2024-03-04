بدء جولة مفاوضات للتهدئة بغزة لليوم الثاني بالقاهرة بين مصر وقطر وحماس وأمريكا

بدأت جولة مفاوضات التهدئة في قطاع غزة لليوم الثاني بالقاهرة بين الأطراف مصر وقطر وحماس والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الإعلام العبري مستجدات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

وفي سياق متصل، كشف الإعلام العبري صباح اليوم الإثنين، إن المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس عالقة.

وأشارت الصحيفة 12 العبرية إلى أن الولايات المتحدة تتحرك من أجل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى حيز التنفيذ حتى قبل شهر رمضان.

ووفقًا تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس، من المتوقع أن يناقش الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المفاوضات حول اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة كبيرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ومن المتوقع أن يبحث جانتس مع هاريس أيضا "اليوم التالي" وخطط إعادة إعمار غزة في اليوم التالي للحرب.

وتحدثت هاريس الليلة الماضية وتناولت هذه القضايا المطروحة، وقالت "نظرا لحجم المعاناة الكبير في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل وهو ما هو مطروح حاليا على الطاولة".

وأضافت أن "هذا سيسمح بالإفراج عن المختطفين ويؤدي إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وسيسمح لنا وقف إطلاق النار بضمان أمن إسرائيل واحترام حق الفلسطينيين في الكرامة والحرية وتقرير المصير".