مأوى لكريمة قبل فوات الأوان

أبلغ من العمر ٦٥ سنة وتوفى والدى ووالدتى بعد انهيار العقار الذى كنت أقيم فيه معهما، ومنذ ٥ سنوات وأنا أعيش وحيدة اتنقل من مسكن لآخر وظروفى المادية تمنعنى من الاستمرار في مسكن واحد، وترددت كثيرًا على محافظة القاهرة وحى روض الفرج للحصول على مأوى يحمينى من السكن بالشارع ولكن دون جدوى، لذلك أناشد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمساعدتى فى مأوى أعيش فيه بقية عمرى كحق دستورى كفله القانون.



كريمة كمال الدين جلال احمد

ق ٢٥٥٠٣٣٢٧٠١٠٠١٢٧

ت: ٠١١٥٠٧٩١٢٠١

