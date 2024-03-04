استقبال بعثة الزمالك في الرياض بالورود

استعدادا لنهائي كأس مصر

شهدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترحيب كبير منذ الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من مسؤولي السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، ومسؤول الهيئة العامة للترفيه، استعداداً لنهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي.

وكان في استقبال بعثة الزمالك في مطار الملك خالد ، السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وطارق المليجي القنصل العام ، والمهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئه العامة للترفيه.

وتم استقبال بعثة الزمالك بالورود ، وقام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بتقديم الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافه.