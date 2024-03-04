ندوة ذاتية بكلية التربية للطفولة المبكرة  بالفيوم تحت عنوان "رؤى وإرادة شعب"

شهدت الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم ندوة ذاتية تحت عنوان "رؤى وإرادة شعب" , والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر ٢٠٢٤ تحت شعار "مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر" رؤى وحلول شبابية.

حضر الندوة الدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتورة رغدة الصاوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية و أشرف العطفي وكيل وزارة المالية السابق، وأعضاء لجنة التحكيم والطلاب، وذلك اليوم الإثنين بالكلية.

حاضرت خلال الندوة الطالبة جهاد حمدي الطالبة بالفرقة الرابعة. وأوضحت تعريف الفساد وأنواعة وطرق مكافحته للحد من تأثير هذه الظاهرة، من خلال تعزيز مبداً الشفافية والرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره واساليبه، لما له من أضرار باعتباره واجبًا وطنيًّا، لما يشكله من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد.

وأشارت إلى أن الدولة تنتهج اصلاحاً شاملاً في إطار التزامها بمكافحة الفساد عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل لكل فئة وفق القوانين واللوائح وليس عن طريق استغلال النفوذ والواسطة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتفعيل الحوكمة والرقمنة والشمول المالي، واستحداث طرق للحد من ظاهرة الزيادة السكانية والتي تقلل من الفرص وتنعكس طردياً في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما سلطت الضوء على الجهات الرقابية ودورها والتي تشمل هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية.

من الجدير بالذكر أن لجنة 5تحكيم الندوات الذاتية تأتي برئاسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، وعضوية الدكتور بيومي طاحون عضواً، والدكتور محمد كمال عضواً، والدكتورة مي مواهب عضواً.

ين يانج فى طب الاسنان

ومن جهه اخرى شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان فى الفيوم فعاليات الندوة الذاتية بعنوان (ين يانج) والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر ٢٠٢٤ تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر (رؤى وحلول شبابية)، وحاضر خلال الندوة الطالب أدهم مصطفى عبد الفضيل بالفرقة الثالثة، بحضور الدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا الدكتورة مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الاثنين.

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