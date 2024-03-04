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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": توترات غير مسبوقة تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية.. شاهد

أحمد سنجاب
أحمد سنجاب

 كشف أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، عن تفاصيل الأوضاع في لبنان ومستجدات العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية والقصف المتبادل بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، مشددًا على أن هناك 3 مشاهد جديدة للتوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية وهناك تطورات غير مسبوقة بهذه المنطقة.

الحدود الجنوبية اللبنانية 

وأوضح “سنجاب”، خلال مداخلة له عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن التوتر القائم بين الجنوب اللبناني وحزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى عبر الحدود المشتركة يشهد تطورات، مؤكدًا أن التطور الأول بالأزمة يتمثل في إحباط محاولتين لتسلل عناصر أو لقوتين من الجيش الإسرائيلي بالأمس، بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

 

ونوه بأنه تم إحباط المحاولتين عبر إطلاق صواريخ تجاه قوة إسرائيلية في إحدى النقاط وتفجير قنابل في النقطة الأخرى، وهي المرة الأولى التي ينفذ فيها جيش الاحتلال محاولات تسلل برية عبر الحدود، متابعًا: "كذلك إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني لم يتبناها حزب الله حتى الآن، والتي أصابت مستعمرة تبعد بضعة كيلو مترات عن الحدود اللبنانية، وهي الصواريخ الأكثر إصابة منذ بداية التوترات.

 

وأشار مراسل “القاهرة الإخبارية”، إلى أن هذه الصواريخ التي تم اطلاقها من جنوب لبنان تسببت في نحو 10 حالات بين إصابة ووفاة.

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