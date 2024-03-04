مواجهات عربية منتظرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تترقب جماهير القارة السمراء، إجراء مراسم قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما تمكن 8 أندية بالفعل من حجز بطاقة التأهل الي دور ربع النهائي.



حيث تأهلت 8 أندية في دوري أبطال أفريقيا، وعلى رأسهم الثنائي العربي الأهلي المصري والترجي التونسي، بجانب صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز وسيمبا من تنزانيا، وبترو أتلتيكو الأنجولي وأسيك الإيفواري.

مواجهة عربية منتظرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحمل الأهلي والترجي، آمال العرب في دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الحالية، التي شهدت خروج مرير للفرق العربية، وعلى رأسها الوداد المغربي وصيف النسخة الماضية، وبيراميدز المصري ونواذيبو الموريتاني، والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والنجم الساحلي التونسي.

الأهلي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ولم يتذوق طعم الهزيمة في النسخة الحالية، بينما تأهل الترجي وصيفا للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة بخسارة وحيدة خلف بترو أتلتيكو الذي تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.

وربما تشهد منافسات ربع نهائي دوري الأبطال، مواجهة كلاسيكية بين الأهلي والترجي، وهو ما حدث من قبل في ربع النهائي في نسخة 2017 وصعد الأهلي، بجانب مرتين في نسختي 2007 و2011 بدوري الأبطال، حين كان نظام ربع النهائي يتم بتطبيق المجموعتين.