وكيل زراعة الفيوم يتفقد أعمال توريد البنجر بمصنع السكر

تفقد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، سير العمل بمصنع السكر بقصر الباسل لمتابعة توريد بنجر السكر ومناقشة المشاكل التي تواجه المزارعين في التوريد.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد أبو بكر مدير عام إدارة المصنع والمهندس عبد الرحمن أحمد مدير إدارة المحاصيل السكرية بالمديرية والمهندس ماهر ابو رحيل مدير إدارة اطسا الزراعية وعدد من مسئولي المصنع.

خلال جولته الميدانية بمصنع السكر أكد وكيل الوزارة على ضرورة حل كل المشكلات والمعوقات التى تواجه المزارعين اثناء اعمال توريد البنجر، وتابع "راشد" جميع مراحل توريد المحصول بداية من الوزن مرورا بسحب العينه وتحديد نسب السكر والشوائب وتحديد السعر والذى تم تحديده بحد أدنى 2200 جنيه للطن بالاضافة الى بنط السكر بواقع 100 جنيها لكل بنط والذى لا يتدخل فيه العنصر البشري حفاظا على حقوق موردى البنجر، مشيدا بالعاملين بكافة قطاعات مصنع السكر، كما التقى وكيل الوزارة عدد من المزارعين وموردى محصول البنجر للاستماع اليهم والرد على كل استفسارتهم.

ومن جانبه أكد المهندس خالد ابو بكر مدير عام الزراعة بالمصنع على انه تم التواصل مع جميع مزارعي عروة شهر أغسطس، والتنبيه عليهم بعدم التقليع إلا بعد الرجوع للمكتب والتنسيق مع المهندسين والمندوبين والتوقيع على إخطار التقليع ومن يخالف ذلك فإن المصنع غير مسئول عن الأضرار الناتجة عن ذلك.

مصنع السكر بالفيوم يواصل أعمال توريد محصول البنجر من المزارعين

وكانت شركة الفيوم لصناعة السكر قد بدأت أعمال توريد محصول البنجر اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير الماضي لموسم 2024، حيث تم مناقشة خطة عمل وآلية تنفيذ أعمال التقليع والتوريد لمحصول البنجر وفق البرنامج الذي يعده مصنع السكر بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالفيوم، والمنتظر ان يبدأ التوريد بكمية 1500 طن من عروة أغسطس والمنزرعه بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والجيزة.

ووتبلغ المساحة المنزرعة بالفيوم 32 ألف فدان ويتراوح متوسط إنتاج الفدان عروة اغسطس ما بين 20 طن للفدان وباقي العروات يتراوح متوسط إنتاج الفدان لأكثر من 35 طن للفدان، وسوف يتم محاسبة طن البنجر بسعر 2200 جنيه متوسط نسبه سكر 16% على أن تزيد كل بنط مبلغ 100 جنيه لزيادة نسبة السكر، وقد تم التنبيه على مزارعي عروة أغسطس بضرورة الإلتزام والتقليع وفق البرنامج المعد من قبل المصنع والمديرية.