وزير الإسكان ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة تنقية مياه شرب العباسة بأبو حماد

إستكمالاً لجولتهما التفقدية لعدد من محطات مياه الشرب بالشرقية، قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزياره تفقدية لمحطة تنقية مياه العباسة ، بمركز أبو حماد والتي تعمل بطاقة تصميمية 195 ألف م3 يومياً وذلك لمتابعه سير إنتظام العمل بها.

حرصا وزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على متابعة سير العمل بمراحل تنقية مياه الشرب بالمحطة، والتى تتكون من 3 مراحل، كما استمعا إلى شرح تفصيلي من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ، عن موقف خدمات مياه الشرب بمركز أبو حماد، والذى يقطنه 575 ألف نسمة، ويتم تغذيته من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 248 ألف م3 يومياً، ويتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 839 كم.

وجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، والإهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة، وتعظيم الإستفادة من مساحة الأرض الخاصة بالمحطة، واستخدامها فى التوسعات المستقبلية فى حال الإحتياج إليها.

شهدت الزيارة تفقد الدكتور عاصم الجزار، والدكتور ممدوح غراب، مشروع صرف صحي قرية العباسة التابعه لرئاسة مركز ومدينة أبو حمادة ، والجاري تنفيذه بمعرفه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان ، وتم التوجيه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع، وذلك وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية، الذين قدموا الشكر والتقدير لوزير الإسكان ومحافظ الشرقية، على جهودهما لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرية، وتوابعها.

أكد محافظ الشرقية حرصه على المتابعه المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة وخاصه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ووضع الحلول العاجله لاي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمه الفعليه طبقا للجداول الزمنيه المحدده ،لافتاً إلى أن المحافظة لديها خطة للتوسع في إقامة محطات المياه لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة وتوفير كوب مياه نظيف للقرى التي تعاني من نقص في المياه.

حضر الزيارة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، والمهندسة ايمان رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، والمهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعدد من نواب البرلمان.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه ، تخليداً لذكري الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي ، مشدداً على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الإعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد مع إضفاء لمسه جمالية وحضارية تتماشي مع طبيعة المنطقة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وذلك للإطمئنان علي توافر جميع الخضروات والفاكهة وصلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تماشيا مع رؤية المحافظة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الأسعار المحددة واتخاذ اللازم حيال من يخالف ذلك.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقه حي المستشارين بمدينه الزقازيق والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنيه أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءه للشوارع ، ليصدر تعليماته لرئيس المركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة لإستكمال اعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما تفقد محافظ الشرقية اعمال التجهيز اللازمة لرصف شارع عثمان بن عفان وكذلك تفقد عزبة مرعي والتي من المقرر أن تشهد اعمال رصف باستخدام بلاط الانترلوك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الذي يشهدها مركز ومدينة الزقازيق.

توجه محافظ الشرقية لتفقد شارع الإستاد ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع لتحقيق السيولة المروية المطلوبة بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة ، مؤكداً ان المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

اختتم المحافظ جولته الليليه بزيارة مفاجئة لقرية العصلوجي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بحصر شوارع القرية واعداد المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الانترلوك مع مراعاه أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وذلك لتقديم افضل الخدمات لأهالي القرية.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد مركز شباب القرية والتقي برواد المركز من الشباب والمواطنين واستمع لهم وتعرف علي متطلباتهم المختلفة والتقط معهم الصور التذكارية قائلاً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في سبيل الإرتقاء بكافة الخدمات لمقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية .

وفي نهاية الزيارة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بإعداد المقايسة اللازمة لرصف وتطوير شوارع منطقة منشية الإمام الحسيني الكائنة بجوار كوبري الصدر وصولاً لمشروع كارفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.