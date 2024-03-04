محافظ أسوان يشارك في إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه يوجد تنسيق متواصل ومستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لإستكمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى لمختلف المناطق السكنية والأنشطة التجارية فى ظل سياسة الدولة تحت قيادة ربان سفينتها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل داخل الجمهورية الجديدة.

لافتاً إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى من أجل توفير هذه الخدمة الحيوية والهامة للمواطنين لما تمثله من جودة عالية وآمنة .