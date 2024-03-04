عبدالسند يمامة يتقدم بالعزاء لقداسة البابا تواضروس في وفاة الأنبا "بسنتي"

تقدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بخالص تعازيه القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في وفاة نيافة الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة .

كما يتقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب واللجنة النوعية المواطنة، برئاسة المستشار صفوت لطفي، مستشار رئيس الحزب، ورئيس اللجنة، والمستشار عماد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب، والمهندس مدحت الدويري، مقرر عام اللجنة وجميع أعضاء اللجنة المركزية ورؤساء اللجنة بالمحافظات وجميع أعضاء لجنة المواطنة على مستوى الجمهورية وجميع الوفديين بخالص العزاء والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس في الأنبا بسنتي مطران حلوان والمعصرة و15 مايو، ورئيس دير الأنبا برسوم العريان، طالبين من الله الراحة لنفسه الطاهرة والعزاء لجميع أبنائه وأحبائه.