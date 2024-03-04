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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

يوم الشهيد
يوم الشهيد

تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يوافق التاسع من مارس كل عام، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال هذه المناسبة الوطنية تخليداً لذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق يوم التاسع من مارس عام 1969.

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وأكد اللواء أ ح مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر أن القوات المسلحة لاتدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات لتبقى راية الوطن عالية خفاقة.

وأعرب أعضاء الجمعية عن عميق شكرهم وإمتنانهم للقوات المسلحة على ما توليه من إهتمام ورعاية مؤكدين أن الإحتفال بهذه المناسبة يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل.

 

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