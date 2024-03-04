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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "زوجة تحت الطلب" على الراديو 9090

مسلسل زوجة تحت الطلب
مسلسل زوجة تحت الطلب

يقدم الراديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك مسلسل "زوجة تحت الطلب" بطولة الفنان والإعلامي محمد نشأت والفنانة ويزو.

يشار إلى أن "زوجة تحت الطلب"،  مسلسل كوميدي يومي تدور أحداثه حول زوج مصري يعاني من المشاكل الزوجية والنكد، ويخشى أن يطلق زوجته خوفا من أن تقاضيه وتحول حياته إلى جحيم.

يقرأ بطل المسلسل محمد نشأت،  ذات يوم خبرا في الجرائد بأن شركة fashion wife استطاعت أن تخترع جهاز جديد له القدرة على تغيير الزوجة القديمة وإعطائك زوجة جديدة، فيقرر تجربة الجهاز، وتبدأ الأحداث في التوالي في إطار كوميدي خفيف.

المسلسل يشارك في بطولته كل من إيهاب الزناتي، ساندي مراد، سامح عبدالعزيز، محمد طه، خالد علي، مروة عبدالرحمن، تأليف هشام يحيي، إخراج محمد نشأت، ويُذاع  على الراديو 9090، في تمام الساعة الثانية ظهرا، ويعاد 12 صباحا.

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