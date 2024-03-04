غلق وتشميع ٦ عصارات للعسل الاسود بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى حملة على عدداً من عصارات العسل الاسود بنطاق المركز، جاء ذلك بحضور الكيميائية امانى صلاح مدير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية، والمهندس عبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية، والدكتور محمد رميح عضو هيئة سلامة الغذاء بالاقصر وقنا . والمهندس احمد جودة مسئول التراخيص بالادارة الهندسية بالمركز.

حيث تم المرور على بعض عصارات العسل الأسود، بنجع حمادي، اسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 6 عصارات لانتاج العسل الأسود، وذلك لعدم السير فى اجراء التراخيص اللازمة لهذه المنشأت .

من جهته اكد اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أنه لا تهاون فى اى تلاعب يمس المواطن النجعاوى سواء فى الاسعار او جودة وصلاحية السلعة المقدمة له، مضيفاً ان الوحدة المحلية لا تألوا جهدا فى الضرب بيد من حديد على كل يخالف او يتلاعب بالقانون.

و نوه رئيس المركز ان صناعة العسل الاسود تراث تاريخى متوارث فلابد من تطويره وتحديثة حتى يتواكب مع العصر الذى نحن فيه، ولا ياتى ذلك الا بتشديد الرقابة على المخالفين وايضا تيسير وتسهيل طرق استخراج التراخيص اللازمةلهذه الصناعة.