مدينة الثقافة والعلوم تحتفل بـ"يوم المرأة المصرية"

يوم المرأة العالمى .. نظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة الثقافة والعلوم بمدينة 6 أكتوبر احتفالية تحت عنوان"يوم المرأة المصرية"، وسط حشد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وبحضور هبة محمد أخصائي الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات.

وبحسب المركز الإعلامي بمدينة الثقافة والعلوم، فإن الاحتفالية التي تمت برعاية الدكتورة زينب الباهي عميد المعهد ونسقتها د.دينا صفوت المدرس بالمعهد، جاءت تقديرا لسيدات مصر وأدوارهن البارزة التي تساهم بشكل كبير في بناء مصر في عصر الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المركز الإعلامي، بأن الفعالية شهدت إشادة كبيرة من جانب الحاضرين بالمكتسبات غير المسبوقة التي حققتها المرأة المصرية في مجالات مهمة ومتعددة في عهد الرئيس السيسي، ومنها أعداد المقاعد الكبيرة التي فازت بها المرأة في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك الحقائب الوزارية والمواقع القيادية، إلى جانب الرعاية الخاصة بالسيدات في القرى والنجوع والمرأة المعيلة، ناهيك عن التشريعات التي تصون وتحفظ حقوق المرأة والفتيات المصريات.