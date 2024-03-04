سقوط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في 15 مايو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب)وتبين وجود حفرتين بالعقار المشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروععن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.