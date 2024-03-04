خبير دولي: العالم العربي يقدم صوتًا واحدًا أمام الأمم المتحدة بشأن فلسطين

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، أن كلمة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يعبر عن المجتمع العربي، باعتبار أنه مسئول عن قرار الجامعة العربية، الذي ظهر بشكل واضح بالإسقاط الجوي المستمر للمساعدات المقدمة لشعب فلسطين من قبل مصر والأردن والإمارات وقطر.

حرب الإبادة ضد شعب فلسطين:

وأوضح “سنجر”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج “هذا الصباح”، المُذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، أن العالم العربي يقدم صوتًا واحدًا أمام منظمة الأمم المتحدة، التي مثلت نبرة إنسانية للتفاعل مع جامعة الدول العربية.

وشدد على أن ذلك يأتي عكس صوت وصورة المجتمع الدولي في انتقاد الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لدولة الاحتلال وسياساتها، موضحًا أن أبوالغيط تحدث عن أننا نشهد حكمًا بالإعدام على منع وصول المساعدات إلى فلسطين، وهو أمر أصبح جليًا وواضحًا داخل كل منزل في العالم، منوهًا بأن تحرك جامعة الدول العربية يؤكد العمل الجماعي العربي، بما يحمل من عمل جماعي مشترك لاستخدام ورقة المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال ومن يحاول أن يقدم دعمًا لها بمنع المساعدات.