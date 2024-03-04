دراسة أساسيات سوق الذهب العالمي في ندوة إيفولف للاستثمار

نجحت مجموعة إيفولف للاستثمار في عقد مجلس الذهب العالمي مع السلطات التنظيمية المحلية وصانعي السياسات للتعمق في إمكانات الذهب وفوائده.

جمعت الندوة الافتراضية مجموعة شخصيات مؤثرة بارزة من مختلف القطاعات إلى جانب مسؤولين تنظيميين من البنك المركزي المصري ووزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية والبورصة المصرية لاستكشاف الجوانب المتعددة الأوجه للذهب وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي. وكان هذا الحدث بمثابة منصة للحوار البناء وتبادل الأفكار وتحديد فرص النمو والتطور المتبادل.

تضمنت المناقشة، التي استضافها الرئيس التنفيذي لمجموعة Evolve الدكتور سامح الترجمان، مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك نظرة عامة على سبائك الذهب العالمية وأساسيات السوق وتلاها مناقشة حول سبائك الذهب العالمية وأساسيات السوق، و دراسة حالة عن المنتجات المالية في أسواق الذهب المحلية المتقدمة في تركيا ودور الذهب في استراتيجيات البنوك المركزية لدعم العملات المحلية

كما تم إلقاء نظرة ثاقبة على الفرص التي يوفرها الذهب في الاقتصاد المحلي لتحقيق الاستقرار المالي، مع التركيز بشكل خاص على مصر. وأخيرًا، أدرك لارس جوهانسون من شركة Secure Supply Chains الجوانب التجارية واللوجستية المشتركة للسوق والتداول العالمي للذهب المرتبط بمصر. وانخرط المشاركون في مناقشات بناءة وتبادلوا الخبرات ووجهات النظر لرسم طريق نحو تسخير الإمكانات الكاملة للذهب في السياق المحلي.

بعد نجاح هذه الندوة، ستستضيف Evolve Group بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي حدثًا شخصيًا في القاهرة، مصر يوم 22 أبريل لمواصلة النقاش حول الذهب والفرص التي يقدمها. ويهدف الحدث إلى تسهيل المحادثة حيث يمكن للهيئات التنظيمية المحلية وصناع القرار والبنوك التواصل مع مجلس الذهب العالمي لمناقشة كيفية تشكيل البنية التحتية المحلية للذهب لتحفيز الرخاء الاقتصادي في مصر.

للمضي قدمًا، تظل مجموعة Evolve، جنبًا إلى جنب مع مجلس الذهب العالمي، ملتزمة بتيسير المشاركة والتعاون المستمرين بين أصحاب المصلحة والمنظمين لفتح الفرص التي لا تعد ولا تحصى التي يوفرها الذهب. ومن خلال المبادرات الاستباقية والشراكات الإستراتيجية، تسعى Evolve إلى إحداث تغيير إيجابي وتعزيز النمو المستدام لصالح جميع أصحاب المصلحة.