وزير الإسكان يصل محافظة الشرقية لمتابعة موقف خدمات المياه والصرف
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم لمحافظة الشرقية، وكان فى استقباله الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.
ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور صلاح بيومى، والمهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.
- المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة
- جهاز تنظيم مياه الشرب
- المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة
- شركة القابضة لمياه الشرب والصرف
- تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
- الشركة القابضة لمياه
- عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق
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- الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
- وزير الإسكان يصل محافظة الشرقية
- وزير الإسكان والمرافق