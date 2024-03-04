نابولي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

دخل مسؤولو نادي نابولي الإيطالي في مفاوضات جادة مع الجناح الجورجي، خفيتشا كفاراتسخيليا، بشأن تمديد عقده، بعد أن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وفقًا لـ " نيكولو شيرا " يناقش وكلاء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إمكانية توقيع عقد جديد، والذي سيكون ساريًا حتى صيف عام 2029.



وينطوي العقد الجديد على زيادة كبيرة في راتب اللاعب الجورجي، وحاليًا، يمتد عقده الحالي مع نابولي حتى يونيو 2027، براتب سنوي قدره 1.5 مليون يورو

ومن الجدير بالذكر أن موقع " ترانسفير ماركت " يقدر قيمة اللاعب بـ 80 مليون يورو.

وخاض كفاراتسخيليا، في الموسم الحالي، 34 مباراة مع نابولي، سجل خلالها ثمانية أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة.