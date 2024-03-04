كشفت اجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات مقتل عامل على يد كهربائى بمنطقة المرج .

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى (عامل - مقيم بدائرة القسم) و (كهربائى- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة") وذلك بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى (بإستخدام فرد خرطوش) تجاه المتوفى، نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.