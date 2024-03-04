عاصم الجزار يتفقد محطة مياه الشرب ببلبيس

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الاثنين، محطة مياه بلبيس المرشحة، الكائنة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي تقوم بمد خدمة مياه الشرب للمدينة وقرى مركز بلبيس.

وكان في استقبال وزير الإسكان، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المهندس سامي معجل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن جولة الوزير لعدد من محطات المياه بمراكز بلبيس وأبو حماد والزقازيق، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وخلال جولته، أستمع وزير الإسكان لشرح تفاصيلي من مسؤولي المحطة، عن مراحل تشغيل المحطة، وكيفية إدارتها.

وقد رافق وزير الإسكان فى جولته للمحافظة، كل من: الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور صلاح بيومى.

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