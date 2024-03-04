رئيس منطقة الغربية الأزهرية يستقبل لجان المراجعة الخارجية لجودة التعليم والاعتماد

استقبل فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، لجان المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمعهد فتيات الناصرية الإعدادي الثانوي التابع لإدارة سمنود التعليمية.

وتابع فضيلته معاهد الناصرية الابتدائي، ميت عساس الابتدائى، ميت حبيب الابتدائى، وكفر الصارم الابتدائى التابعين لإدارة سمنود، ومعهد فتيات محمود الحوراني، بإدارة المحلة الكبرى، مختتما جولته التفقدية بمعهدي حصة شبشير وبنين محمد رجب ببرما، التابعان لإدارة طنطا التعليمية والمدرجين ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وخلال جولته تفقد رئيس المنطقة، الفصول والقاعات الدراسية مرحبًا بلجان المراجعة الخارجية، مؤكدًا حرص المنطقة على الالتزام بتحقيق معايير الجودة كافة، وتوفير جميع احتياجات المعاهد المرشحة للاعتماد بشريا وماديا، موضحًا أن المنطقة تعمل ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية، لتحقيق الجودة بالمعاهد الأزهرية والحصول على الاعتماد.

وشدد فضيلته على ضرورة تضافر جهود جميع العاملين بالمنطقة لتحقيق معايير الجودة، وحصول المعاهد على الاعتماد، وتستهدف منطقة الغربية الأزهرية اعتماد خمسة عشر معهدًا بمختلف الإدارات ضمن خطة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الثاني.