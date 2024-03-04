العثور على 3 جثث في أماكن متفرقة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على 3 جثث في أماكن مختلفة بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة أحمد.ص، 14 عاما، طالب، مشنوقا، بقرية القصر بنجع حمادي، كما تلقى إخطاراً آخر يفيد بالعثور على جثة شاب، يبلغ من العمر 20 عاما، مذبوحا داخل مصلى للعيد بنفس القرية، وجثه ثالثه مجهولة الهوية غريقه بالقرب من مرشح مياه.

تم نقل الجثث إلى مستشفى نجع حمادي العام،كما تم تحرير محضر المحاضر اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها .