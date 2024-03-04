"اللغة والذكاء الاصطناعي"مؤتمر بحثي لطلاب ألسن قناة السويس

تنظم كلية الألسن جامعة قناة السويس مؤتمر البحوث الطلابية السادس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل.تحت عنوان اللغة والذكاء الاصطناعي..تحديات العصر .

وقال الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن ان المؤتمر يهدف إلى تنمية ثقافة البحث العلمي، وتعزيز المهارات البحثية لدى الطلاب،و عرض ونشر الإنتاج العلمي للطلاب، وتوعية الطلاب بمجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي،و توعية الطلاب بأهداف ومحاور رؤية مصر 2030.

كما يناقش المؤتمر ست محاور رئيسية هي:الترجمة والذكاء الاصطناعي، توظيف التطبيقات الإلكترونية في تعلم اللغة الإنجليزية، دور التعلم عن بعد والمنصات التعليمية في العملية التعليمية واكتساب المهارات اللغوية، الرقمنة والعولمة اللغوية، صناعة المعاجم الإلكترونية، ودورها في اكتساب المهارات اللغوية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والارتقاء بمهارات ذوي الهمم

يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.وبإشراف الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الألسن.وبإشراف تنفيذي الدكتور طارق أبو الميلة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. ويستمر التسجيل للمؤتمر حتى 5 مارس بمقر وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية.