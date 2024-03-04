ثلاثي هجومي يقود تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة شيفيلد الليلة

يستعد فريق آرستال تحت قيادة مدربه مايكل أرتيتا، لخوض مهمة جديد مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يلتقي مع نظيره شيفيلد يونايتد في ختام الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة آرسنال وشيفيليد يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب برامول لين.

تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال مباراة شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، جورجينيو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، كاي هافيرتز.

ويحتل آرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد ٥٨ نقطة فيما يتواجد شيفيليد يونايتد في المركز الـ20 والأخير برصيد 13 نقطة.