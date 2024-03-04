تشكيل النصر المتوقع لصدام العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مرتقبة تجمع بين فريقي النصر السعودي ونظيره العين الإماراتي، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.



تشكيل النصر المتوقع لمواجهة العين الإماراتي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميرك لابورتي - عبد الإله العمري - نواف بوشال.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - أوتافيو.

خط الهجوم: رونالدو- ساديو ماني - تاليسكا.



موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ”هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل المواجهة عبر قناة BEIN SPORTS ASIA وقناة الكأس القطرية وقناة SSC.

معلق مباراة النصر والعين الإماراتي اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة حسن العيدروس عبر فضائية SSC.