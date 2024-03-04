ما هو دعاء الاستخارة؟.. إليك الإجابة

دعاء الاستخارة، يحتاجه كل مسلم، تقرباً إلى الله عز وجل، حيث يقول هذا الدعاء في أمر عاجل، وفيه يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب.

أدعية مستحبة

ثم يتبع بقوله: "اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمِّي حاجته) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به.