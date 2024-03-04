النصر السعودي و العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر السعودي مواجهة صعبة أمام نظيره العين الإمارات فى قمة مرتقبة تجمعهما مساء اليوم، الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.



موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ”هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل المواجهة عبر قناة BEIN SPORTS ASIA وقناة الكأس القطرية وقناة SSC.

معلق مباراة النصر والعين الإماراتي اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة حسن العيدروس عبر فضائية SSC.

ونجح النصر في حجز بطاقة التأهل الي ربع نهائي دوري أبطال آسيا بتخطى عقبة نظيره الفيحاء في دور الـ16 بنتيجة 3-0 بمجموع المباراتين، بينما تأهل العين لهذا الدور على حساب ناساف الأوزبكي بنتيجة 2-1.

