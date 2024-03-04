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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يوسف حمدي يشيد بأداء مابولولو" يسجل من أنصاف الفرص"

مابولولو
مابولولو

قال يوسف حمدي لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق، إن الأنجولي كريستوفر مابولولو مهاجم زعيم الثغر، يسير بخطى جيدة للغاية منذ 3 سنوات، فضلًا عن التزامه الكبير مع الفريق وتركيزه داخل الملعب.

 

وأضاف حمدي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مابولولو لاعب مهم للغاية في صفوف الاتحاد السكندري، وهو ما ساهم في الفوز على إنبي، بهدفين مقابل هدف.

 

وأوضح نجم الاتحاد السكندري السابق، أن المركز الرابع يعد هدفًا مناسبًا لطموح زعيم الثغر، وإنهاء المسابقة في هذا المركز سيكون نجاح كبير، مشددًا على أن مابولولو مهاجم كبير يسجل من أنصاف الفرص.

 

واختتم يوسف حمدي تصريحاته، بأن أحمد عادل ميسي مستواه تأثر بشكل سلبي، بسبب رحيل بعض اللاعبين مثل إبراهيم حسن وصبري رحيل.

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