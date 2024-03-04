تامر مصطفى: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. وهدفنا التتويج باللقب

قال تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، إن الفوز على الهلال الليبي، كان مستحقًا، والنتيجة عبرت عن الأداء وكذلك الرغبة في الفوز بعدد كبير من الأهداف.

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه راضٍ عن ما قدمه فريقه بالفوز على مودرن فيوتشر، حيث تكلل المجهود بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وعبر تامر مصطفى، عن سعادته بتدريب فيوتشر الذي وصفه بأنه ولد كبيرًا، فضلًا عن دعم لا محدود من مجلس الإدارة، بخلاف المجموعة المميزة من اللاعبين الذين يتمتعون بطموحات كبيرة.

وأشار إلى أنه على الرغم من صعوبة بطولة كأس الكونفدرالية، إلا أن النادي يرغب في الذهاب بعيدًا والتتويج بالبطولة، خاصة وأن مودرن فيوتشر، يمتلك ما يؤهله لذلك، مؤكدًا أنه يتمنى مواجهة الزمالك، في نهائي البطولة، ليكون نهائي مصري خالص.

واختتم مدرب مودرن فيوتشر، تصريحاته، بأنه ينتظر أي متأهل لمواجهته في الدور المقبل، بغض النظر عن اسمه، خاصة وأن الفريق الذي يرغب في التتويج باللقب لا بد أن لا يخشى منافسيه.