الرجاء يطارد الجيش الملكي لاعتلاء صدارة الدوري المغربي

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الرجاء مطاردته لنظيره الجيش الملكي، إذ بات على بعد نقطة واحدة من صدارة الدوري المغربي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أولمبيك آسفي بهدف دون رد، في الأسبوع الثاني والعشرين، الذى شهد أيضا فوز المغرب التطواني على مضيفه شباب السوالم الرياضي بهدفين مقابل هدف.

ورفع الرجاء رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن الجيش الملكي المتصدر.

ويدين الرجاء بالفضل في هذا الفوز لرياض بن عياد الذ سجل هدف الحسم قبل ست دقائق من النهاية.