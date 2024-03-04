تستعرض بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 مارس 2024، والقنوات الناقلة فسيكون عشاق كرة القدم، على موعد مع مباراة إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي مباريات الجولة عندما يستضيف جنوى في المباراة الوحيدة في الكالتشيو هذا اليوم.



ويسعى أرسنال للفوز على حساب فريق شيفيلد يونايتد في ختام مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد القمة المثيرة والمرتقبة بدوري أبطال آسيا، حينما يستضيف العين الإماراتي نظيره النصر السعودي في مباراة إياب ربع نهائي المسابقة على ملعب استاد هزاع بن زايد.



جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 4 مارس 2024 والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة



مباريات اليوم في الدوري الإسباني

أوساسونا x ديبورتيفو ألافيس - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD 3.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان x جنوى - 10:45 بتوقيت السعودية - AD SPORTS Premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

شيفيلد يونايتد x أرسنال - 11:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports HD.

مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين x النصر - 07:00 بتوقيت السعودية - beIN Sports AFC HD.