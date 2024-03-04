ميكالى يشيد ببعض نجوم الدوري المصري

يرى روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن إمام عاشور وأحمد زيزو من نجوم الدوري المصري.

وقال في حواره عبر برنامج كورة كل يوم :"زيزو وعاشور وحسام عبد المجيد من نجوم الدوري ويقدموا مستويات مميزة".

ميكالي: اخترت ال٣ الكبار للأولمبياد ولن أفصح عنهم

أكد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي انه استقر على ال٣ لاعبين الكبار الذي سيضمهم في الأولمبياد.

وقال أنه لن يفصح عن الأسماء وسيؤجل الكشف عنهم خوفا من الإصابات



ميكالي :إصابة صلاح والشناوي أحد أسباب خروج مصر من أمم إفريقيا

أكد روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن إصابة محمد صلاح ومحمد الشناوي أحد أسباب خروج مصر المبكر من أمم إفريقيا.

وأوضح أن الثنائي من الأعمدة الأساسية وإصابتهما كانا سبب خروج مصر المبكر