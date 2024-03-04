أحمد سالم: مصير مباراة الزمالك وسوار في يد الكاف .. ونستعد للقمة بشكل خاص

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عن موقف مباراة سوار الغيني بعد إلغائها من جانب الاتحاد الإفريقي، والإستعداد لمباراة القمة أمام الأهلي بنهائي كأس مصر.

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي:"كان من الصعب أن يتم تأجيل المباراة من جانب الزمالك بسبب الإستعدادات للسفر إلى السعودية، الكاف يدرس كل الاحتمالات الخاصة بمباراة الزمالك وسوار الغيني.. ومن ضمنها اعتبار الزمالك فائز 2-0، وبشكل عام تأجيل المباراة قد يكون فائدة لصالح الزمالك قبل مباراة القمة".

وأضاف: "نتمنى خروج مباراة القمة على أعلى مستوي فني وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية في السعودية، مجلس إدارة الزمالك دعم فريق الكرة بشكل مثالي من أجل التتويج بالبطولات".

وتابع: "الزمالك سيسافر إلى السعودية بطائرة خاصة حرصًا من مجلس الإدارة على توفير كل سبل الراحة للفريق .. ومجلس الإدارة سيحضر بالكامل".

وأضاف : "هدوء الأعصاب سيكون كلمة السر لصالح الفريق الفائز في القمة، مستوى الفريق في الفترة الحالية مميز .. والقائمة بها عدد كبير من اللاعبين الكبار.. كل اللاعبين لديهم الثقة في قدراتهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة القمة".

وأتم: "جوميز يعمل على تجهيز مفاجأت كثيرة في القمة، مجلس إدارة الزمالك ينتظر من اللاعبين تحقيق الفوز بعد توفير كل سبل الراحة لهم".