ميكالي: اخترت 3 لاعبين كبار للأولمبياد لن أفصح عنهم

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني ل المنتخب الأوليمبي أنه استقر على ال٣ لاعبين الكبار الذين سيضمهم في الأولمبياد.

وقال ميكالي في حواره عبر برنامج كورة كل يوم إنه لن يفصح عن الأسماء وسيؤجل الكشف عنهم خوفا من الإصابات.

المنتخب الأوليمبي يشارك في بطولة غرب آسيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة ميكالي، على السفر للسعودية يوم 18 مارس الجاري، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها مدينة الإحساء السعودية.

تلقى اتحاد الكرة إخطارا رسميا بنقل بطولة غرب آسيا التي كان مقررا لها الإمارات بمشاركة المنتخب الأولمبي، إلى مدينة الإحساء بالسعودية.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس الجاري.

وتأتي مشاركة المنتخب الأوليمبي المصري في بطولة غرب آسيا بالسعودية، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، التي تنطلق فعالياتها في شهر يوليو المقبل.

وتضم بطولة غرب آسيا التي يشارك فيها المنتخب الأوليمبي بقيادة ميكالي، 8 منتخبات أولمبية هى: مصر والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية.