مازيراتي تطلق سيارة جران كابريو جديدة من طراز سبايدر

أعلنت مازيراتي عن إطلاق سيارة جران كابريو، أحدث سيارات العلامة الفاخرة من طراز سبايدر، والمصممة لتلبية تطلعات عشاق القيادة الباحثين عن أقصى درجات الراحة والأناقة. وتتمتع السيارة بمستوى الفخامة الاستثنائي نفسه لسيارة جران توريزمو الحائزة على جوائز، حيث تمثل النسخة المكشوفة منها. وتتوفر جران كابريو بتعديلات تروفيو التي تضمن أعلى مستويات الأداء، وهي مزودة بمحرك Nettuno بشاحن توربيني مزدوج مع ست أسطوانات بسعة 3.0 لتر وقوة 542 حصان.

أقوى محرك

وتجمع جران كابريو بين الأداء القوي لمحرك Nettuno، أقوى محرك احتراق داخلي تم تركيبه على الإطلاق في سيارة جران توريزمو، وأقصى مستويات الراحة عند القيادة لمسافات طويلة. كما تضمن تجربة لا تُضاهى للقيادة في الهواء الطلق، حيث توفر فرصة الاستمتاع برحلة لا تُنسى بالاستفادة من المزايا الفريدة لهذه السيارة الاستثنائية بكل المقاييس.

وتواصل السيارة المصنعة في إيطاليا بالكامل إرث نظيرتها جران توريزمو، حيث توفر نسخة لا تُخطئها العين للسيارات السياحية الفاخرة مع المحافظة على أفضل المزايا الرياضة وأعلى مستويات الفخامة والأداء ومتعة القيادة. وتأتي السيارة مزودة بسقف من القماش لتقليل المساحة اللازمة لطيّه في الصندوق إلى الحدود الدنيا. ويمكن تحويل السيارة إلى النمط المكشوف خلال 14 ثانية فقط، حتى عند القيادة بسرعات تصل إلى 50 كم في الساعة. كما تتميز السيارة بمقصورتها التي توفر مساحة كافية ومريحة تتسع لأربعة ركاب، وتضمن تجربة لا تُضاهى للقيادة في الهواء الطلق بأسلوب يعكس الطابع الإيطالي الأصيل والمعنى الحقيقي للرفاهية.

وتزداد فخامة التصميم الخارجي لسيارة جران كابريو عند طيّ السقف وإطلاق الهدير المميز لمحرك سيارات مازيراتي. وتقدم السيارة المكشوفة الجديدة تجربة غامرة لا مثيل لها تتفرد بها سيارات مازيراتي من طراز سبايدر، لتواصل مسيرة النجاح الحافلة التي بدأت منذ أكثر من 60 عاماً مع إطلاق سيارة 3500 جي تي، أول سيارة رياضية مكشوفة مخصصة للطرقات من العلامة، في معرض جنيف الدولي للسيارات عام 1959.كما تتميز السيارة الجديدة بالتفاصيل التصميمية الأنيقة والمواد عالية الجودة التي تشتهر بها سيارات مازيراتي، ما يضفي مزيداً من الروعة على الرحلة ويرتقي بتجربة القيادة الفاخرة المعهودة من سيارات العلامة.

وحرصت مازيراتي على الجمع بين الإتقان في التصميم والعناية بأدق التفاصيل مع المحافظة على قوة الأداء ومتعة القيادة. وزوّدت السيارة بأفضل أنظمة المعلومات والترفيه، وأحدث خدمات مساعدة السائق لضمان تجربة قيادة آمنة وممتعة، لتحقق بذلك توازناً مثالياً بين التصميم الأنيق والكفاءة العالية.

ويتوفر السقف بخمسة ألوان، ويمكن التحكم به بسهولة بنقرة زر في الشاشة المركزية. وتكتمل تجربة القيادة في الهواء الطلق مع المجموعة المتميزة من الأنظمة الحرارية والصوتية الفاخرة. وتلبيةً لتطلعات عشاق قيادة السيارات المكشوفة، زودت مازيراتي النموذج القياسي من السيارة بنظام تدفئة العنق المبتكر الذي يوفر للسائق والركاب ثلاثة مستويات مختلفة من الشدة.

وتوفر العلامة مجموعة من المزايا الإضافية، مثل عاكس الرياح الذي يتم تركيبه يدوياً على المقعد الخلفي للسيارة، والذي يقلل من الاضطرابات الهوائية في المقصورة عند فتح السقف، مما يحسن من الديناميكا الهوائية للسيارة.وتم تصميم سيارة جران كابريو الجديدة بالتوازي مع سيارة جران توريزمو، وهي تأتي كثمرة لجهود العلامة في تصنيع سيارات تجمع بين أقصى درجات الكفاءة وأعلى معايير الجمال فضلاً عن تزويدها بأفضل القطع الميكانيكية وأحدث الحلول التكنولوجية في فئتها، لتحافظ السيارة الجديدة على الطابع المميز لسيارات مازيراتي التي لطالما كانت رمزاً للأناقة في عالم السيارات الفاخرة. وتظهر الحرفية العالية لعلامة مازيراتي في التصاميم الداخلية للمقصورة التي تركز على فلسلفة العلامة في "انسجام الأضداد"، حيث تجمع بين الفخامة المعاصرة ذات اللمسات الجريئة والإرث العريق للعلامة الإيطالية الفاخرة.