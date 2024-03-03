حلمي بكر| مجدي الحسيني في صفوف المعزيّن

حرص عازف الأورج الشهير مجدي الحسيني على حضور عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، المقام في الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد إتمام مراسم الجنازة التي أقيمت عصر اليوم في مسجد السلام بمدينة نصر، بحضور أشقاء الراحل ونجله الأكبر هشام.

وزيرة الثقافة أول الحاضرين في عزاء حلمي بكر

وكان أول الحاضرين للعزاء الذي يقام في مسجد الحامدية الشاذلية وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني والفنان إيهاب فهمي ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل

رحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء الجمعة الماضي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد تدهور حالته الصحية بشدة داخل أحد المستشفيات بمحافظة الشرقية.

صرح مصدر داخل المستشفي في حديث خاص للوفد بأن حلمي بكر دخل الطوارىء وهو يعاني من حالة جفاف شديدة.

وتم نقله من الطوارىء إلى العناية المركزة بسبب ضعف النبض وهبوط حاد في ضغط الدم، وبعد دقائق توقفت عضلة القلب ولم يتسجب للضربات الكهربائية، وبعدها أعلن الطاقم الطبي المشرف على حالته الوفاة.

حلمي بكر.. عندما تستمر اللحظات المخيفة بعد الموت

سجلت اللحظات الأخيرة في حياة حلمي بكر أشد وأصعب أنواع الألم بين الألم الجسدي والنفسي والصراعات التي وضع الموت حدها لكنها ظلت مستمرة حتى بعد وفاته.

حلمي بكر صراع دنيوي بحضور رهبة الموت

صارع حلمي بكر آلامه حتى اللحظة الأخيرة، دخل جسده الهزيل مهرولًا إلى الطوارىء تاركًا وراءه صراعات عائلته، توقفت عضلة القلب اجتمع الأطباء في محاولات انعاشه ولكن إرادة الله فوق كل شيء وصعدت الروح إلى بارئها.